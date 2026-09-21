Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:05

Фидан заявил о расхождениях Турции и Европы по урегулированию на Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА / MOHAMED HOSSAM

Обложка © ТАСС / ЕРА / MOHAMED HOSSAM

Турция расходится со многими европейскими странами во взглядах на украинский конфликт и способы достижения мира. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на закрытом мероприятии в Нью-Йорке.

Встреча была посвящена американо-турецким отношениям. Одной из затронутых тем стало урегулирование конфликта на Украине.

«Когда речь идёт о том, <…> что необходимо делать ради мира, я думаю, наши позиции расходятся», — подчеркнул Фидан.

По словам министра, Анкара сформировала собственный взгляд как на происходящее, так и на возможные пути урегулирования. При этом Фидан не стал подробно перечислять конкретные пункты, по которым подход Турции отличается от позиций европейских государств.

Фидан: Турция предложила РФ и Киеву объявить мораторий на военные действия
Фидан: Турция предложила РФ и Киеву объявить мораторий на военные действия

19 сентября Life.ru писал, что Фидан обсудил урегулирование на Украине с российским вице-премьером. Глава турецкого МИД сообщил о состоявшейся в Турции встрече, на которой затрагивалась украинская тема.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar