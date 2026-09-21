Фидан заявил о расхождениях Турции и Европы по урегулированию на Украине

Турция расходится со многими европейскими странами во взглядах на украинский конфликт и способы достижения мира. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на закрытом мероприятии в Нью-Йорке.

Встреча была посвящена американо-турецким отношениям. Одной из затронутых тем стало урегулирование конфликта на Украине.

«Когда речь идёт о том, <…> что необходимо делать ради мира, я думаю, наши позиции расходятся», — подчеркнул Фидан.

По словам министра, Анкара сформировала собственный взгляд как на происходящее, так и на возможные пути урегулирования. При этом Фидан не стал подробно перечислять конкретные пункты, по которым подход Турции отличается от позиций европейских государств.

19 сентября Life.ru писал, что Фидан обсудил урегулирование на Украине с российским вице-премьером. Глава турецкого МИД сообщил о состоявшейся в Турции встрече, на которой затрагивалась украинская тема.