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Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:29

ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании против руководства федерации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ФИФА обвинила УЕФА в «клеветнической кампании» против руководства мировой футбольной организации. Позиция изложена в ходатайстве представителей федерации, поданном в американский суд, сообщает Reuters.

«Хотя эти запросы оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы в поддержку клеветнической кампании УЕФА против ФИФА и её руководства», — говорится в документе.

УЕФА подал четыре ходатайства в суды США, чтобы получить документы и переписку ФИФА, инвестфонда Thrive Capital и других участников несостоявшегося проекта FIFA Forward Enterprise. Европейскому союзу нужны эти материалы для подготовки возможной жалобы в Швейцарии по статье об уголовно наказуемом недобросовестном управлении. Открытого производства против президента ФИФА Джанни Инфантино пока нет.

Проект предусматривал передачу новой структуре коммерческих прав на мужские, женские и клубные чемпионаты мира. Частным инвесторам собирались продать около 20% предприятия за $4,2 миллиарда, однако ФИФА отказалась от плана после критики футбольных конфедераций.

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Ранее Life.ru рассказывал, что УЕФА отказался от бойкота турниров ФИФА, получив гарантии, что проект не возобновят. При этом европейская организация объявила о намерении добиваться реформ, а некоторые национальные федерации отозвали поддержку Инфантино перед выборами 2027 года.

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Юрий Лысенко
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