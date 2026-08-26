УЕФА отказался бойкотировать турниры ФИФА после гарантий по ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций решил отказаться от планов бойкотировать турниры ФИФА. Организация получила гарантии, что предложение о продаже частным инвесторам долей в чемпионате мира и других соревнованиях не будет возобновлено, сообщает Reuters.

Ожидается, что представители УЕФА объявят о выполнении условий для отмены бойкота на встрече в Монако. Все прошедшие отбор сборные смогут выступить на женском чемпионате мира среди игроков до 20 лет, который пройдёт в Польше в сентябре.

Ранее все 55 входящих в УЕФА национальных ассоциаций поддержали отказ от участия в турнирах ФИФА. Причиной стало предложение передать частным инвесторам доли в структуре, управляющей чемпионатом мира и другими крупнейшими соревнованиями.

ФИФА отозвала инициативу, после чего УЕФА приветствовал отказ от продажи доли в чемпионате мира. При этом европейская конфедерация намерена продолжить добиваться реформ в мировом футболе и оказывать давление на президента ФИФА Джанни Инфантино.

Конфликт уже привёл к кадровым последствиям: операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул должность после публичной критики инициативы Инфантино. Ещё в июле сообщалось, что большинство национальных федераций поддерживали переизбрание главы ФИФА, однако позднее некоторые из них начали отзывать свои письма.

Одновременно президент УЕФА Александер Чеферин отказался выдвигаться на пост руководителя ФИФА. Он намерен остаться во главе европейской конфедерации, поэтому снятие угрозы бойкота не завершает противостояние между футбольными организациями.