Италия лишила Инфантино поддержки на выборах президента ФИФА в 2027 году

Итальянская федерация футбола (FIGC) официально объявила об отзыве своей поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

Глава FIGC Джованни Малаго подчеркнул, что федерация намерена координировать свои действия с УЕФА и другими европейскими коллегами, делая упор на принципы меритократии, финансовой устойчивости, солидарности и приоритетного внимания к интересам болельщиков.

Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за инициативы по продаже части прав на трансляции чемпионата мира сторонним инвесторам (проект FIFA Forward Enterprise). Это предложение вызвало резкое неприятие со стороны УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, которые обвинили главу ФИФА в нечестности и пригрозили бойкотом ЧМ-2030. Под давлением общественности ФИФА была вынуждена свернуть проект, однако репутация Инфантино пострадала: многие страны уже заявили об отказе поддерживать его кандидатуру на следующих выборах.

Ранее Инфантино предлагал национальным футбольным федерациям крупные выплаты в обмен на поддержку проекта FIFA Forward Enterprise. При согласии до 19 сентября каждой ассоциации обещали около €35 млн, тогда как при более позднем решении сумма существенно сокращалась. Проект предполагал создание отдельной коммерческой структуры с участием частных инвесторов для управления правами на крупнейшие турниры ФИФА.