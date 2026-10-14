Фигуранта дела о кибератаке на «Додо Пиццу» отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест Дениса Фридмана, обвиняемого по делу о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо Пицца». Мера пресечения будет действовать до 8 декабря 2026 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об ограничении свободы обвиняемого. Фридману вменяют незаконный оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные, по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ.

Уголовное дело связано с предполагаемым неправомерным использованием персональных данных в результате атаки на информационную инфраструктуру ресторанной сети. При этом конкретные действия Фридмана и его роль в произошедшем в сообщении суда не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал о кибератаке на IT-систему сети «Додо Пицца». Компания заявила о нападении на свою цифровую инфраструктуру. Теперь стало известно об избрании домашнего ареста одному из обвиняемых по уголовному делу, связанному с кибератакой.