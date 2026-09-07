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Опубликовано 7 сентября, 03:05

Лантратова предупредила о последствиях утечки персональных данных

Яна Лантратова. Обложка © VK / Яна Лантратова

Яна Лантратова. Обложка © VK / Яна Лантратова

Пароль или банковскую карту человек может заменить, а биометрию, историю болезни, домашний адрес и паспортные данные зачастую уже невозможно «забрать обратно» после утечки. На это обратила внимание Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в интервью Life.ru.

Сейчас крупная утечка может обернуться для компании штрафом до 15 млн рублей, утечка биометрии — до 20 млн, а за повторные нарушения предусмотрен оборотный штраф вплоть до 500 млн рублей. При этом вопрос защиты конкретного человека после публикации его данных остаётся принципиальным.

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Как меняется ответственность бизнеса за утечки и почему персональные данные нужно рассматривать как часть частной жизни — читайте в интервью Яны Лантратовой.

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Артём Гапоненко
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