Пароли в чужих руках: МВД дало россияном пошаговую инструкцию на случай взлома

Если ваши личные данные попали к чужим людям, нужно срочно сменить пароли от всех важных сервисов, проверить свой аккаунт на «Госуслугах» и посмотреть историю входов в него. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД.

«Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учётную запись на портале «Госуслуги» и историю входов в неё, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества», — рассказали в пресс-службе.

Также там посоветовали сохранить все ссылки, скриншоты и другие доказательства, а затем потребовать от администрации сайта удалить вашу информацию.

Ранее сообщалось, что если банки и операторы связи не выполнят требования по борьбе с мошенниками, то будут обязаны полностью возместить убытки пострадавшим. Но это не значит, что вся ответственность снимается с самого клиента. Если организация соблюла все правила, а человек всё равно добровольно перевёл деньги преступникам, то возмещать ничего не будут.