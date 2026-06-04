Банки и операторов связи обяжут возмещать деньги жертвам мошенников, но есть нюанс

Банки и операторы связи, которые пренебрегут требованиями по борьбе с мошенниками, будут вынуждены полностью компенсировать потери пострадавшим. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если организация игнорирует эти положения – клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», — сообщил он.

При этом полностью ответственность с самого клиента не снимается. Если организация выполнила все предписанные правила, а человек всё равно добровольно передал деньги преступникам, возмещения ему не полагается.

Во втором пакете мер, уже принятом Госдумой в первом чтении, прописан конкретный алгоритм действий для финансовых учреждений и связистов. Там же определены системы, к которым нужно обращаться, и критерии для оценки транзакций. Сам пакет стал продолжением масштабного закона о кибермошенничестве 2025 года и включает маркировку звонков из-за рубежа, создание системы учёта платёжных карт и ещё несколько десятков мер.

Ранее МВД раскрыло трёхэтапную схему, по которой работают дистанционные мошенники, шаг за шагом заставляя людей добровольно расставаться с деньгами. На первом этапе аферисты и не пытаются ничего украсть. Их истинная цель — психологически обработать человека, усыпить бдительность. Затем наступает фаза создания острейшего стресса. Жертву убеждают, что её счета уже под контролем преступников. На заключительном этапе мошенники предлагают спасительный выход. Якобы для декларирования или защиты средств человек должен сам перевести или передать деньги.