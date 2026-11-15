Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева присоединилась к новому шоу олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Спортсменка появится в постановке «Мушкетёры» в необычном образе. О своём участии она рассказала в социальных сетях.

Фигуристка Медведева выступит в роли монашки в шоу Плющенко и Ягудина. Видео © Telegram / Evgenia Medvedeva

«Отправляюсь в мир дворцовых тайн, опасных интриг и мушкетёрских приключений. Причём в весьма неожиданном образе. Встречайте меня в шоу «Мушкетёры» в роли монашки!» — написала фигуристка.

Медведева также дала понять, что на этот раз зрители увидят её не в привычном спортивном амплуа. По словам чемпионки, она будет выступать не с коньками и даже не со шпагой.

Проект объединит фигурное катание, театральное представление и историю о мушкетёрах, дворцовых тайнах и интригах. Его главными участниками станут два олимпийских чемпиона — Плющенко и Ягудин, которые спустя годы после знаменитого спортивного соперничества решили выйти на один лёд в совместном шоу.

Ранее двукратная чемпионка мира призналась, что после завершения соревновательной карьеры её доходы в медийной сфере стали заметно выше, чем во время выступлений в большом спорте. Фигуристка объясняла, что существенную часть заработка ей начали приносить рекламные и другие коммерческие проекты.