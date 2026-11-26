В России предложили ввести отдельную статью УК РФ для «чёрных вдов» участников СВО с наказанием до 20 лет лишения свободы. С такой инициативой в беседе с «Газетой.Ru» выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что действующих положений уголовной статьи о мошенничестве недостаточно для борьбы с подобными преступлениями. По его мнению, десятилетний тюремный срок не соответствует тяжести содеянного, поэтому наказание следует увеличить до 15–20 лет.

Миронов подчеркнул, что организаторы таких схем посягают не только на имущество военнослужащих, но и на общественные ценности, связанные с уважением к защитникам Отечества и воинскому долгу.

По словам депутата, во многих выявленных случаях речь идёт о систематической преступной деятельности организованных сообществ. Парламентарий полагает, что функционирование подобных схем невозможно без применения насилия, шантажа и коррупционных связей.

Так называемые «чёрные вдовы» заключают фиктивные браки с военнослужащими, рассчитывая получить денежные выплаты в случае их гибели.

Ранее в Воронежской области суд признал недействительным брак женщины с участником СВО. Военнослужащий был старше супруги на 24 года и подписал контракт в день свадьбы. По данным прокуратуры, женщина вступила в брак ради получения социальных выплат. Её попытка обжаловать судебное решение не увенчалась успехом.