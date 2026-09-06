Филиппо назвал безумной идею «Небесного щита» для Украины
Флориан Филиппо. Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic
Французский политик Флориан Филиппо назвал инициативу «Небесный щит» опасным безумием, которое подталкивает к эскалации и отодвигает мирные переговоры. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
По его словам, в рамках инициативы страны НАТО защищали бы воздушное пространство на западе Украины, перехватывая дроны и ракеты. Филиппо считает, что это предложение дорогостоящее и неэффективное, а также расходится с приоритетами французов по укреплению собственной национальной обороны.
«Нужен мир. А значит, следует окончательно уничтожить НАТО и ЕС. Перестроить свободную, независимую Францию, силу мира», — написал политик.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал результат референдума в Исландии «сокрушительной пощёчиной» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, задавшись вопросом о будущем европейской интеграции и о том, смогут ли другие народы последовать примеру исландцев. Он также заявил, что Франция имеет право на проведение такого референдума.
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