Филиппо назвал безумной идею «Небесного щита» для Украины

Французский политик Флориан Филиппо назвал инициативу «Небесный щит» опасным безумием, которое подталкивает к эскалации и отодвигает мирные переговоры. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

По его словам, в рамках инициативы страны НАТО защищали бы воздушное пространство на западе Украины, перехватывая дроны и ракеты. Филиппо считает, что это предложение дорогостоящее и неэффективное, а также расходится с приоритетами французов по укреплению собственной национальной обороны.

«Нужен мир. А значит, следует окончательно уничтожить НАТО и ЕС. Перестроить свободную, независимую Францию, силу мира», — написал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал результат референдума в Исландии «сокрушительной пощёчиной» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, задавшись вопросом о будущем европейской интеграции и о том, смогут ли другие народы последовать примеру исландцев. Он также заявил, что Франция имеет право на проведение такого референдума.