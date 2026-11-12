На юго-востоке Финляндии собираются установить 83 километра электрического ограждения, чтобы ограничить передвижение диких кабанов и сдержать распространение африканской чумы свиней. Проект оценивают в 1–2 миллиона евро, сообщает финское издание Maaseudun Tulevaisuus.

Строительство планируют начать в декабре 2026 года. По предварительному графику работы займут около трёх с половиной месяцев. Новое заграждение появится в муниципалитетах Миехиккяля, Виролахти и Лаппенранта, расположенных недалеко от российской границы.

В отличие от капитального пограничного забора, конструкция будет временной. Её высота составит примерно 1,2 метра. Точную модель пока не выбрали, однако известно, что это будет лёгкое электрическое ограждение, предназначенное для управления перемещением животных.

Большую часть линии намерены проложить вдоль дорог. Там, где она пересекает автомобильные трассы, предусмотрят проходы или ворота. Для заметности конструкции используют яркие сигнальные ленты.

Необходимость дополнительных мер возникла после обнаружения африканской чумы свиней у диких животных в Финляндии. Вирус уже распространяется по юго-востоку страны, поэтому специалисты стремятся удержать кабанов в пределах заражённой территории и не допустить проникновения туда здоровых особей.

По данным финского Агентства пищевой безопасности Ruokavirasto, к 10 ноября в стране подтвердили 89 случаев заболевания среди диких кабанов. Ведомство продолжает поиск погибших животных и мероприятия по сокращению их численности в зоне заражения.

Ограждение станет лишь одной из мер борьбы с инфекцией. Африканская чума свиней не опасна для человека, однако представляет серьёзную угрозу для домашних свиней и кабанов. При этом пока не объявлено, потребуется ли продлевать существующие ограничения после завершения строительства.

Электрическое ограждение станет уже вторым крупным проектом по установке заборов вблизи российско-финской границы, хотя его назначение принципиально отличается. Как сообщал Life.ru , Финляндия завершила строительство 200-километрового пограничного барьера высотой до 4,5 метра. Проект обошёлся примерно в 356 миллионов евро и был предназначен для предотвращения незаконных пересечений границы.