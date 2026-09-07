200 км оказалось мало: Финляндия задумалась о расширении забора на границе с Россией

Финляндия может продолжить строительство заграждений на границе с Россией после завершения нынешнего 200-километрового проекта. Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

По её словам, властям предстоит оценить, достаточно ли уже возведённых участков или пограничную инфраструктуру потребуется расширить.

«На мой взгляд, в какой-то момент необходимо будет оценить, есть ли потребность в дальнейшем строительстве. Особенно важно обеспечить финансирование со стороны ЕС для восточных стран — членов ЕС, чтобы они могли реализовывать подобные проекты», — сказала Рантанен.

Строительство нынешнего заградительного комплекса официально завершили 7 сентября. Работы заняли около трёх лет.

В общей сложности ограждения протянулись на 200 километров в нескольких десятках точек российско-финляндской границы, общая длина которой превышает 1,3 тысячи километров.

На проект выделили около 380 миллионов евро. Наиболее протяжённые участки расположены на юго-востоке Финляндии.

Теперь Хельсинки намерен оценить необходимость дальнейшего расширения системы, при этом Рантанен рассчитывает привлечь к таким проектам финансирование Евросоюза.

7 сентября Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Высота конструкции достигает 4,5 метра, а итоговая стоимость проекта составила 356 млн евро.