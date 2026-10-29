Финляндия просит ЕС вывести её норковые фермы из-под запрета

Финляндия попросила Еврокомиссию разрешить её зверофермам продолжить разведение американских норок после введения общеевропейских ограничений. Запрос касается 134 площадок, сообщает портал Rapporteur.

Американскую норку включили в список инвазивных чужеродных видов ЕС в 2025 году. Ограничения на содержание, разведение и продажу этих животных начнут действовать с 7 августа 2027 года. Без специального разрешения коммерческое разведение придётся прекратить.

Заявку направили 8 октября. В финском Минсельхозе объяснили её значением звероводства для сельских территорий и сохранения рабочих мест. Даже при согласии Еврокомиссии каждой площадке потребуется национальное разрешение. Фермы также должны будут принять меры против побега животных в природу.

По данным, которые приводит Rapporteur, в 2022 году меховая отрасль Финляндии обеспечивала работой 540 человек. При этом суммы сделок на меховых аукционах исчисляются сотнями миллионов евро: компания Saga Furs отчиталась о продажах более чем на 680 миллионов евро за финансовый год.

Дания, прежде крупнейший мировой производитель норкового меха, решила не добиваться исключения. Это открывает путь к прекращению работы отрасли в стране.