Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина.

«Мы получили официальный отказ в предоставлении нейтрального статуса Большунову», — приводит ТАСС её слова.

Без необходимого допуска 29-летний спортсмен не сможет выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS. Причины отрицательного решения пока не уточняются.

Ранее руководство российской федерации сообщало о затягивании рассмотрения заявки Большунова. Председатель ФЛССР Дмитрий Свищев не исключал обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), если вопрос с допуском не удастся решить.

Большунов не вошёл в заявку российской сборной на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт с 27 по 29 ноября в финской Руке. Следующие соревнования запланированы на 4–6 декабря в норвежском Тронхейме.

Российский лыжник является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. С 2022 года он не выступает на международных стартах FIS.