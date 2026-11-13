FIS не разрешила Большунову выступать в нейтральном статусе
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина.
«Мы получили официальный отказ в предоставлении нейтрального статуса Большунову», — приводит ТАСС её слова.
Без необходимого допуска 29-летний спортсмен не сможет выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS. Причины отрицательного решения пока не уточняются.
Ранее руководство российской федерации сообщало о затягивании рассмотрения заявки Большунова. Председатель ФЛССР Дмитрий Свищев не исключал обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), если вопрос с допуском не удастся решить.
Большунов не вошёл в заявку российской сборной на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт с 27 по 29 ноября в финской Руке. Следующие соревнования запланированы на 4–6 декабря в норвежском Тронхейме.
Российский лыжник является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. С 2022 года он не выступает на международных стартах FIS.
Ранее Life.ru сообщал, что Большунов не вошёл в состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Хотя трёхкратного олимпийского чемпиона предварительно освободили от внутреннего отбора, его участие зависело от получения нейтрального статуса. Ещё 12 ноября глава ФЛССР Дмитрий Свищев говорил о затягивании решения и допускал обращение в Спортивный арбитражный суд.