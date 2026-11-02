Сеть Fix Price закрыла все свои магазины в Монголии, где работала с 2023 года. К концу сентября 2026-го в стране не осталось ни одной действующей торговой точки под вывеской российского дискаунтера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на операционную отчётность Fix Price Group PLC.

В начале года в Монголии продолжали работать три магазина, однако за девять месяцев все они прекратили деятельность. Ритейлер не объяснил причины закрытия и не уточнил, собирается ли возвращаться на местный рынок.

Fix Price вышел в Монголию в январе 2023 года, открыв первые две точки в Улан-Баторе. К сентябрю 2025-го их количество увеличилось до четырёх. Все магазины работали по франшизе, то есть управлялись местными партнёрами.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что проект оказался недостаточно прибыльным. Среди возможных причин называют небольшой объём рынка, сложности с поставками товаров, дорогую логистику и конкуренцию. При этом решение о закрытии магазинов могли принять сами франчайзи.

Сокращение франчайзинговой сети произошло и в других странах. В Киргизии число магазинов уменьшилось с шести до четырёх, а в ОАЭ — с четырёх до трёх. В Узбекистане, напротив, количество торговых точек выросло с 27 до 30.

Одновременно компания продолжила расширять собственную розницу за рубежом. За девять месяцев Fix Price открыл 84 магазина в Белоруссии, Казахстане и Сербии, закрыв при этом 20 действовавших ранее точек. В итоге собственная зарубежная сеть увеличилась на 64 объекта.

По состоянию на конец сентября зарубежная сеть Fix Price с учётом франшизы насчитывала 925 магазинов. Крупнейшими рынками оставались Белоруссия с 411 точками и Казахстан с 408. Всего компания управляла 8219 магазинами в десяти странах, из которых 7294 находились в России.