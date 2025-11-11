Fix Price получил лицензии на торговлю алкоголем в некоторых точках

Розничная сеть Fix Price приступила к реализации планов по продаже алкогольной продукции, получив первые лицензии на определённые распределительные центры и магазины. Об этом сообщил финансовый директор компании Антон Махнев в ходе онлайн-встречи с инвесторами.

«Процесс получения алкогольных лицензий не очень быстрый. Он связан с определёнными достаточно непростыми административными регуляторными требованиями, которые компания должна соблюсти: получить лицензии на распределительные центры, на магазины. И в целом организация всего этого процесса с нуля — это не самый тривиальный процесс», — пояснил Махнев.

Финансовый директор уточнил, что алкоголь появится не во всех точках сети из-за существующих ограничений, но достаточно крупный кластер магазинов сможет торговать этой продукцией. Алкоголь рассматривается как потенциальный драйвер трафика, который привлечёт дополнительных покупателей без каннибализации продаж других категорий товаров.

«Тем не менее, есть достаточно крупный куст магазинов, где алкоголь потенциально может продаваться», — добавил финансовый директор.

Ранее сообщалось, что хранение алкогольных напитков в пластиковой таре может создавать серьёзные риски для здоровья потребителей. Отдельные виды пластиковых материалов содержат химические компоненты, включая фталаты, которые способны проникать в продукт при продолжительном контакте, повышая вероятность возникновения эндокринных нарушений.