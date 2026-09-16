Физ-ра останется, нормативы — нет: Юрист объяснил правила для детей с ограничениями по здоровью

Физическая культура останется обязательным предметом для школьников с 1-го по 11-й класс в 2026/27 учебном году. При этом полностью или частично ограничить нагрузку ребёнку можно только на основании медицинского заключения. Об этом заявил юрист Эмиль Халимов в беседе с Life.ru.

Единственным основанием для послаблений служит заключение медицинской организации по итогам профилактического осмотра. Эмиль Халимов Юрист

По итогам обследования ребёнка относят к одной из четырёх категорий. Основная медицинская группа занимается без ограничений. Подготовительная предусматривает постепенное увеличение нагрузки, при этом школьников не допускают к соревнованиям и выполнению нормативов ГТО без дополнительного обследования, пояснил эксперт.

Для специальной группы А предусмотрены занятия по адаптированным программам с ограничением сложных скоростно-силовых и акробатических упражнений. Ученики специальной группы Б вместо обычной физкультуры занимаются лечебной физкультурой в медицинской организации и выполняют рекомендованные упражнения дома, добавил собеседник.

Медицинскую группу определяет врач и указывает её в специальном заключении. Там же может быть прописан временный недопуск к занятиям. Срок освобождения устанавливает лечащий специалист, а спорные или длительные случаи рассматривает врачебная комиссия.

«Предмет при этом остаётся в учебном плане, поэтому отметка выставляется по теоретическим заданиям и проектам, формы контроля школа определяет сама на основании пункта 10 части 3 статьи 28 закона об образовании», — сказал юрист.

Если родители не согласны с решением школы, они могут подать заявление директору. Документ лучше подготовить в двух экземплярах, чтобы на одном получить отметку о принятии. Далее спор можно направить в комиссию по урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса.

При необходимости родители также могут обратиться к учредителю образовательной организации, в региональный орган управления образованием или в прокуратуру. Ответ по обращению граждан должен быть предоставлен в течение 30 дней.

Физкультура останется обязательным предметом для школьников с 1-го по 11-й класс. Ранее Life.ru рассказывал, что в новом учебном году школы смогут выбирать разные спортивные модули в зависимости от возраста учеников.