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Опубликовано 16 сентября, 13:32

Физ-ра останется, нормативы — нет: Юрист объяснил правила для детей с ограничениями по здоровью

Юрист Халимов: Основная медицинская группа ходит на физкультуру без ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VineStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VineStar

Физическая культура останется обязательным предметом для школьников с 1-го по 11-й класс в 2026/27 учебном году. При этом полностью или частично ограничить нагрузку ребёнку можно только на основании медицинского заключения. Об этом заявил юрист Эмиль Халимов в беседе с Life.ru.

Единственным основанием для послаблений служит заключение медицинской организации по итогам профилактического осмотра.

Эмиль Халимов

Юрист

Единственным основанием для послаблений служит заключение медицинской организации по итогам профилактического осмотра.
Единственным основанием для послаблений служит заключение медицинской организации по итогам профилактического осмотра.

По итогам обследования ребёнка относят к одной из четырёх категорий. Основная медицинская группа занимается без ограничений. Подготовительная предусматривает постепенное увеличение нагрузки, при этом школьников не допускают к соревнованиям и выполнению нормативов ГТО без дополнительного обследования, пояснил эксперт.

Для специальной группы А предусмотрены занятия по адаптированным программам с ограничением сложных скоростно-силовых и акробатических упражнений. Ученики специальной группы Б вместо обычной физкультуры занимаются лечебной физкультурой в медицинской организации и выполняют рекомендованные упражнения дома, добавил собеседник.

Медицинскую группу определяет врач и указывает её в специальном заключении. Там же может быть прописан временный недопуск к занятиям. Срок освобождения устанавливает лечащий специалист, а спорные или длительные случаи рассматривает врачебная комиссия.

«Предмет при этом остаётся в учебном плане, поэтому отметка выставляется по теоретическим заданиям и проектам, формы контроля школа определяет сама на основании пункта 10 части 3 статьи 28 закона об образовании», — сказал юрист.

Если родители не согласны с решением школы, они могут подать заявление директору. Документ лучше подготовить в двух экземплярах, чтобы на одном получить отметку о принятии. Далее спор можно направить в комиссию по урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса.

При необходимости родители также могут обратиться к учредителю образовательной организации, в региональный орган управления образованием или в прокуратуру. Ответ по обращению граждан должен быть предоставлен в течение 30 дней.

От бокса до киберспорта: Стало известно, что войдёт в школьную физ-ру в 2026/27 году
От бокса до киберспорта: Стало известно, что войдёт в школьную физ-ру в 2026/27 году

Физкультура останется обязательным предметом для школьников с 1-го по 11-й класс. Ранее Life.ru рассказывал, что в новом учебном году школы смогут выбирать разные спортивные модули в зависимости от возраста учеников.

Больше новостей о школах, программах и правилах обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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