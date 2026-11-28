Сотрудники американской компании Anthropic, разработавшей нейросеть Claude, в частных беседах якобы обсуждают свержение правительства США и захват мира. Об этом профессор физики Массачусетского технологического института Макс Тегмарк заявил в интервью Novara Media.

По утверждению учёного, подобные темы возникают во время неформального общения с представителями технологической компании после употребления алкоголя. При этом его собеседники избегают прямых формулировок, используя выражение alignment without control.

Под этим термином подразумевается подход, при котором поведение искусственного интеллекта определяется заложенными в него ценностями, а не непосредственным контролем человека. Тегмарк опасается, что такой сценарий может привести к утрате людьми возможности управлять собственным будущим.

Физик также обвинил крупные технологические корпорации в противодействии государственному надзору. По его мнению, американское законодательство предъявляет к разработчикам нейросетей меньше требований, чем к обычным заведениям общественного питания.

Novara Media направило запрос в Anthropic. При этом 25 ноября глава компании Дарио Амодеи в ответ на отдельную публикацию Axios отверг утверждения о том, что человечество должно отказаться от свободы воли в пользу искусственного интеллекта.

Ранее немецкий журнал Spiegel рассказал, как технологические миллиардеры из Кремниевой долины готовятся к возможному апокалипсису. Некоторые предприниматели обзаводятся автономными убежищами и запасами продовольствия на случай глобальной катастрофы. В частности, подземный бункер предусмотрен на территории гавайского поместья Марка Цукерберга.