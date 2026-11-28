Люди, которые создают искусственный интеллект и зарабатывают на нём миллиарды, на всякий случай готовят себе пути к отступлению. Одни строят подземные убежища с запасами продовольствия, другие приобретают оружие, лекарства и средства защиты от радиации. Немецкий журнал Spiegel рассказал, как представители технологической элиты готовятся к возможным катастрофам, в том числе связанным с развитием собственных технологий.

Одним из самых масштабных проектов журналисты называют ранчо Коолау на гавайском острове Кауаи, принадлежащее основателю Meta* Марку Цукербергу. На территории комплекса предусмотрены две виллы, гостевые домики, хозяйственная инфраструктура и помещения для производства продуктов питания. Под землёй оборудовано убежище с массивной взрывостойкой дверью. По сообщениям СМИ, проект должен обеспечить владельцам возможность автономного существования в случае серьёзного кризиса.

Глава OpenAI Сэм Альтман, судя по его прежним публичным заявлениям, также задумывался о сценариях глобальной катастрофы. В интервью журналу The New Yorker ещё в 2016 году он перечислял запасы оружия, золота, йодида калия, антибиотиков, батареек, воды и противогазов. Кроме того, предприниматель упоминал удалённый участок земли в калифорнийском Биг-Суре, куда можно было бы добраться на самолёте в чрезвычайной ситуации.

Внимание журналистов привлекли и зарубежные владения сооснователя Palantir Питера Тиля. Среди примеров необычных стратегий выживания упоминается также Илон Маск: вокруг его космической базы в Техасе сформировался отдельный город Старбейс, однако долгосрочные планы предпринимателя связаны прежде всего с созданием поселения на Марсе.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям затрагивает не только личную жизнь миллиардеров, но и их компании. По данным издания, разработчики искусственного интеллекта, которых называют «ИИ-князьями», моделируют последствия масштабных технологических сбоев. Среди рассматриваемых сценариев — крупная кибератака, способная одновременно парализовать финансовую систему, интернет, электростанции и водоснабжение.

Ранее Life.ru писал, что компания Anthropic предупредила о приближении опасного этапа развития искусственного интеллекта. Разработчики обратили внимание на то, что нейросети уже помогают создавать следующие поколения ИИ, а возможности таких систем растут быстрее, чем ожидалось. В компании считают, что дальнейшее развитие технологий потребует более жёсткого контроля и дополнительных мер безопасности.