Искусственный интеллект по мере своего развития может стать мощным средством причинения военного ущерба. Об опасности такого применения технологии Владимир Путин предупредил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства обратил внимание на появление ИИ-агентов и повышение самостоятельности цифровых систем. По его мнению, расширение их возможностей открывает перспективы не только для созидательной деятельности, но и для действий, угрожающих безопасности.

«В условиях роста автономности, а также появления ИИ-агентов искусственный интеллект может стать ещё более мощным орудием в руках человека — как для созидания, так всегда бывает, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере, в сфере безопасности», — предупредил Путин.

Ранее 26 ноября Владимир Путин призвал отказаться от избыточных запретов при регулировании искусственного интеллекта. По мнению президента, попытки остановить технологический прогресс ограничительными мерами обречены на провал. Вместо этого необходимо развивать передовые разработки в национальных интересах, обеспечивая защиту граждан, бизнеса и критической инфраструктуры.