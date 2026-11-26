Россия намерена сделать внедрение искусственного интеллекта более массовым и распространить его на все сферы экономики и жизни людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey в Москве.

«Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось всё более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей», — сказал глава государства.

Выступая на конференции, Путин также предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и утвердить план действий в этой области. Президент считает, что для достижения лидирующих позиций необходимо не только создавать передовые решения, но и перестраивать управленческие и производственные процессы с учётом совместной работы людей и автономных систем.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин предложил обновить стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную, по его словам, до 2036 года. По словам главы государства, для достижения лидирующих позиций в области ИИ недостаточно создавать передовые технологии. Необходимо также обеспечить совместную работу людей и автономных систем.