Президент России Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), рассчитанную до 2036 года. Об этом он заявил на международной конференции AI Journey в Москве.

По словам главы государства, для достижения лидирующих позиций в области ИИ недостаточно создавать передовые технологии. Необходимо также обеспечить совместную работу людей и автономных систем.

«Нужно максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу», — пояснил Путин.

Именно на этих принципах, по мнению президента, необходимо выстраивать дальнейшую государственную политику в области искусственного интеллекта. Предложение об обновлении стратегии он озвучил в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Международная конференция AI Journey проходит в Москве с 26 по 28 ноября. Её ежегодно организует «Сбер»: участники обсуждают внедрение ИИ в экономику и общественную жизнь, научные открытия и перспективы технологического развития.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил правительству разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта, предусмотрев его применение в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. Президент также ставил задачу обеспечить развитие собственных технологий ИИ, в том числе для укрепления технологического суверенитета России.