Россия должна поддерживать развитие искусственного интеллекта, а не пытаться остановить технологический прогресс запретами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Глава государства подчеркнул, что при внедрении новых технологий необходимо обеспечить безопасность граждан, бизнеса, государства и объектов критической инфраструктуры. Однако избыточные ограничения, по его мнению, не принесут желаемого результата.

«Не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии. Это, очевидно, просто невозможно сделать», — отметил российский лидер.

В качестве альтернативы запретительным мерам Путин предложил поддерживать развитие искусственного интеллекта в национальных интересах.

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об особенностях регулирования искусственного интеллекта в России. Большинство компаний смогут самостоятельно выбирать ИИ-решения, однако для критически значимых отраслей правительство будет определять случаи обязательного использования национальных или суверенных моделей. Соответствующие нормы должны вступить в силу 1 марта 2027 года.