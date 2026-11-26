Искусственный интеллект способен помочь России справиться с дефицитом кадров и укрепить потенциал страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

«Для России, а мы развиваемся в условиях серьёзных демографических вызовов и дефицита трудовых ресурсов, такие технологии — реальная возможность преодолеть ограничения и усилить наш потенциал», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, ИИ-агенты уже становятся полноценными участниками общественных и деловых отношений. На фоне развития этих технологий формируется новая модель — агентная экономика. В отличие от обычных чат-ботов, ИИ-агенты способны самостоятельно планировать действия и выполнять многоступенчатые задачи, сокращая объём рутинной работы сотрудников.

Конференция AI Journey проходит в Москве с 26 по 28 ноября. Перед выступлением Путин прибыл в штаб-квартиру «Сбера», чтобы ознакомиться с разработками в области искусственного интеллекта. Вместе с российским лидером в мероприятии принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.