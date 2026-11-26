Президент России Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру «Сбера», где проходит ежегодная международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026). В мероприятии также примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, перед выступлением на конференции главы государств подробно ознакомятся с разработками в области искусственного интеллекта.

Международный форум проходит в Москве с 26 по 28 ноября. Он объединит российских и зарубежных специалистов, которые обсудят внедрение нейросетей в бизнес, науку и повседневную жизнь.

Токаев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом по приглашению Путина. Накануне лидеры провели переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили экономическое сотрудничество и развитие высокотехнологичных отраслей. Президент Казахстана стал главным гостем нынешней конференции «Сбера».