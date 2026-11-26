Токаев предостерёг от шапкозакидательства из-за успехов Казахстана в сфере ИИ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продвижении республики в мировом рейтинге электронного правительства ООН, но предостерёг от чрезмерной гордости достигнутыми результатами. Свои слова он сопроводил отсылкой к известной статье Иосифа Сталина «Головокружение от успехов». Об этом казахстанский лидер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
По словам Токаева, Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Однако достигнутый результат, подчеркнул он, не должен становиться поводом для самоуспокоения.
«Кое-что было сделано. Согласно рейтингу Организации Объединённых Наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству и развитию человеческого капитала, мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места. Но это, конечно же, не повод для самоуспокоения, для шапкозакидательства или, как говорил Сталин, для головокружения от успехов», — сказал президент республики.
Токаев подчеркнул, что приехал в Москву вместе с делегацией, чтобы изучить российский опыт цифровизации и развития искусственного интеллекта. Он отметил значительный объём уже проделанной в России работы.
Ранее Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение на международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Казахстанский лидер заявил, что с удовольствием приезжает в Москву, а предстоящее мероприятие имеет большое значение для его страны.