Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продвижении республики в мировом рейтинге электронного правительства ООН, но предостерёг от чрезмерной гордости достигнутыми результатами. Свои слова он сопроводил отсылкой к известной статье Иосифа Сталина «Головокружение от успехов». Об этом казахстанский лидер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По словам Токаева, Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Однако достигнутый результат, подчеркнул он, не должен становиться поводом для самоуспокоения.

«Кое-что было сделано. Согласно рейтингу Организации Объединённых Наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству и развитию человеческого капитала, мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места. Но это, конечно же, не повод для самоуспокоения, для шапкозакидательства или, как говорил Сталин, для головокружения от успехов», — сказал президент республики.

Токаев подчеркнул, что приехал в Москву вместе с делегацией, чтобы изучить российский опыт цифровизации и развития искусственного интеллекта. Он отметил значительный объём уже проделанной в России работы.