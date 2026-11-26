Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение на международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Казахстанский лидер заявил, что с удовольствием приезжает в Москву, а предстоящее мероприятие имеет большое значение для его страны.

«Благодарю вас, Владимир Владимирович, за приглашение. Я с удовольствием каждый раз приезжаю в Москву, и данное пребывание не является исключением. Предстоящий форум имеет очень большое значение», — сказал Токаев на встрече с российским президентом.

Казахстанский лидер также вспомнил конференцию 2020 года, которая проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По его словам, тогда Путин уже говорил о том, что искусственный интеллект и цифровизация в ближайшие три-четыре года выйдут на первый план. Токаев отметил, что этот прогноз оправдался.

Особое значение развитие новых технологий имеет для самого Казахстана. Президент республики подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект входят в число приоритетов государственной политики. В частности, 2026 год в стране официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«Прежде всего, поскольку мы действительно уделяем приоритетное внимание развитию цифровизации и искусственного интеллекта, именно этот год был объявлен мной Годом развития искусственного интеллекта в Казахстане», — добавил Токаев.

Международная конференция AI Journey пройдёт в Москве с 26 по 28 ноября. Она объединит российских и зарубежных специалистов, которые обсудят развитие искусственного интеллекта, его применение в экономике, науке и общественной жизни.