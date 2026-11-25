Искусственный интеллект и развитие высокотехнологичных отраслей войдут в повестку переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом российский президент заявил на встрече с казахстанским коллегой в Кремле.

Одной из площадок для обсуждения станет конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Путин отметил, что участие в мероприятии позволит лидерам затронуть не только вопросы развития ИИ, но и перспективы технологического взаимодействия двух государств в целом.