Путин и Токаев обсудят сотрудничество России и Казахстана в сфере ИИ
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Искусственный интеллект и развитие высокотехнологичных отраслей войдут в повестку переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом российский президент заявил на встрече с казахстанским коллегой в Кремле.
Одной из площадок для обсуждения станет конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Путин отметил, что участие в мероприятии позволит лидерам затронуть не только вопросы развития ИИ, но и перспективы технологического взаимодействия двух государств в целом.
Ранее Путин сообщил, что доля расчётов в национальных валютах между Россией и Казахстаном составляет 96%. Он отметил высокий уровень экономического взаимодействия двух стран и работу межправительственной комиссии. По его словам, сотрудничество развивается хорошими темпами, а регулярные контакты на высшем уровне поддерживают его динамику.