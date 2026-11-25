Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026. Кадры прибытия главы республики опубликовала пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву для участия в AI Journey 2026. Видео © Telegram / Aqorda

В аэропорту казахстанского лидера встретили представители российского правительства. Визит проходит по приглашению президента РФ Владимира Путина и продлится два дня — 25 и 26 ноября.

Сегодня вечером Путин примет Токаева в Кремле. В ходе переговоров главы государств обсудят дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений Москвы и Астаны.

Сама конференция AI Journey пройдёт с 26 по 28 ноября. Она объединит ведущих российских и зарубежных специалистов в области искусственного интеллекта. Участники обсудят применение ИИ в повседневной жизни, бизнесе и науке.

Отметим, что это уже второй визит казахстанского лидера в российскую столицу за месяц. Так, 10 ноября Токаев прилетал в Москву для участия в саммите ОДКБ. О планах Путина выступить на конференции по искусственному интеллекту стало известно ещё 22 ноября.