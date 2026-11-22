Путин на неделе проведёт заседания Совбеза и комиссии по развитию ТЭК
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, с 23 по 29 ноября, проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ и заседание комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Об планах сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин.
Ещё одним событием недели станет участие президента в форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Мероприятие посвящено развитию и практическому применению технологий ИИ.
Ранее Life.ru сообщал об участии российских переговорщиков в совещании Путина с Совбезом. К заседанию 12 ноября подключились помощник президента Владимир Мединский и другие участники российской делегации, проводившие переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби. На встрече обсуждались итоги дипломатических контактов.