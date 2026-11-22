Путин и Трамп снова поговорили с глазу на глаз: Появились новые кадры из Китая
Зарубин показал беседу Путина и Трампа после саммита с Си в Китае
Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отдельно пообщались после завершения трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Кадры беседы показал журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».
Зарубин показал беседу Путина и Трампа после саммита с Си в Китае. Видео © Telegram / Зарубин
На опубликованном фрагменте российский и американский лидеры разговаривают стоя в зале, где ранее проходила встреча руководителей трёх государств. Рядом с президентами находятся переводчики.
Напомним, 19 ноября президенты России и США уже проводили отдельные переговоры перед трёхсторонним саммитом. Та встреча продолжалась около 40 минут. Как рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсуждали украинский конфликт и двусторонние отношения.
Ранее Life.ru сообщал о завершении переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Историческая встреча трёх лидеров продолжалась около полутора часов и проходила в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».