Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отдельно пообщались после завершения трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Кадры беседы показал журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Зарубин показал беседу Путина и Трампа после саммита с Си в Китае. Видео © Telegram / Зарубин

На опубликованном фрагменте российский и американский лидеры разговаривают стоя в зале, где ранее проходила встреча руководителей трёх государств. Рядом с президентами находятся переводчики.

Напомним, 19 ноября президенты России и США уже проводили отдельные переговоры перед трёхсторонним саммитом. Та встреча продолжалась около 40 минут. Как рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсуждали украинский конфликт и двусторонние отношения.