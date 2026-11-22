Фотография рукопожатия президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина появилась в аккаунте главы Белого дома в Truth Social. Над снимком стоит надпись «Мой друг».

Трамп также опубликовал другие кадры рукопожатий с Путиным и подборку фотографий с трёхстороннего саммита России, Китая и США. Встреча прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. На нескольких снимках президенты России и США беседуют друг с другом.