Трамп подписал фото с Путиным словами «Мой друг»
Обложка © truthsocial / Donald J. Trump
Фотография рукопожатия президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина появилась в аккаунте главы Белого дома в Truth Social. Над снимком стоит надпись «Мой друг».
Трамп также опубликовал другие кадры рукопожатий с Путиным и подборку фотографий с трёхстороннего саммита России, Китая и США. Встреча прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. На нескольких снимках президенты России и США беседуют друг с другом.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал Путина другом и рассказал об отличных отношениях с ним. Американский президент выразил надежду, что переговоры положат начало позитивным изменениям. При этом Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли его Трамп своим другом.
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