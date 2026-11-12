Помощник президента РФ Владимир Мединский и другие участники российской делегации, проводившие переговоры с представителями Украины и США в Абу-Даби, подключились к совещанию Совета безопасности.

В Абу-Даби 10–11 ноября обсуждались не только вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, но и архитектура европейской безопасности. Мединский назвал эту тему центральной в ходе переговоров. Российскую сторону на встрече представлял Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорах также участвовали американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Ранее Life.ru писал, что заседание Совбеза включено в рабочий график Владимира Путина на текущую неделю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ проведёт 12 ноября оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Точная повестка встречи не раскрывалась.