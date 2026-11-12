Президент России Владимир Путин, вероятно, проведёт сегодня, 12 ноября, оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Точная повестка возможной встречи пока не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал, что заседание Совбеза включено в рабочий график Путина на текущую неделю. Помимо него, у президента были запланированы международные контакты и другие рабочие мероприятия.

Напомним, сегодня в Москве президент проводит переговоры со спецпосланниками лидера США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча началась около 15:00.