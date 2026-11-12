Путин может провести заседание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером
Песков: Путин, вероятно, проведёт совещание с Совбезом 12 ноября
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Президент России Владимир Путин, вероятно, проведёт сегодня, 12 ноября, оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Точная повестка возможной встречи пока не раскрывается.
Ранее Life.ru сообщал, что заседание Совбеза включено в рабочий график Путина на текущую неделю. Помимо него, у президента были запланированы международные контакты и другие рабочие мероприятия.
Напомним, предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провёл 6 ноября. Тогда одной из тем стала подготовка к трёхсторонним переговорам России, США и Украины в Абу-Даби. К обсуждению присоединились помощник президента Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Напомним, сегодня в Москве президент проводит переговоры со спецпосланниками лидера США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча началась около 15:00.
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