Мединский и глава ГРУ Костюков приняли участие в совещании Путина с Совбезом
Обложка © ТАСС / Валентин Антонов, Александр Казаков
Помощник президента России Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков приняли участие в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла 6 ноября в преддверии трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Помимо Мединского и Костюкова, на совещании присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Часть приглашённых чиновников и военных войдёт в состав российской делегации, которой предстоит участвовать в обсуждении украинского урегулирования в Объединённых Арабских Эмиратах.
Ранее Владимир Путин сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров должен начаться во вторник, 10 ноября. В связи с этим президент пригласил на заседание Совбеза представителей переговорной группы, чтобы заранее обсудить предстоящую встречу.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби. В Кремле подтвердили его статус главного переговорщика от Москвы и участие представителей нескольких ведомств в предстоящем раунде консультаций.