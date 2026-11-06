Помощник президента России Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков приняли участие в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла 6 ноября в преддверии трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Помимо Мединского и Костюкова, на совещании присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Часть приглашённых чиновников и военных войдёт в состав российской делегации, которой предстоит участвовать в обсуждении украинского урегулирования в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее Владимир Путин сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров должен начаться во вторник, 10 ноября. В связи с этим президент пригласил на заседание Совбеза представителей переговорной группы, чтобы заранее обсудить предстоящую встречу.