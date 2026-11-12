Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча состоялась 12 ноября, на следующий день после завершения трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Главной темой беседы станет урегулирование украинского конфликта. Как ранее пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны намерены обсудить вопросы, которые могут приблизить достижение мирных договорённостей.

Американские представители прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Перед переговорами с Путиным Уиткофф и Кушнер также провели предварительные консультации с Ушаковым.

Для Уиткоффа нынешний визит стал уже десятым в Россию за последние два года. Кушнер, по данным ТАСС, приехал в страну в четвёртый раз. После встречи с российским лидером представители Вашингтона, как ранее сообщалось, намерены продолжить консультации с украинской стороной.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Его участники обсуждали вопросы безопасности, территориальные разногласия и обмен военнопленными. По словам Кушнера, сторонам удалось достичь предварительного взаимопонимания по масштабному гуманитарному обмену, однако окончательные параметры ещё предстоит согласовать.