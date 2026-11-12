Возобновление переговоров России, США и Украины после девятимесячного перерыва свидетельствует об укреплении позиций Москвы и изменении дипломатического расклада. При этом Вашингтон заинтересован в достижении договорённостей, а Киев и его европейские союзники затягивают урегулирование. Такое мнение в беседе с РИА «ФедералПресс» высказала политолог Злата Миронова.

По словам специалиста, украинское руководство ранее отказалось от диалога, рассчитывая на усиление западного давления. Однако российские войска продолжили наступление, экономика страны сохранила стабильность, а попытки международной изоляции не принесли ожидаемого результата.

«Вашингтону приходится учитывать укрепившиеся позиции России», — подчеркнула Миронова.

Дополнительным стимулом для американской администрации стали итоги выборов в Конгресс. По оценке аналитика, президенту США Дональду Трампу необходимо продемонстрировать внешнеполитические успехи и переключить внимание избирателей с внутренних проблем. Поэтому Белый дом может усилить давление на Киев, добиваясь большей гибкости.

В то же время украинские власти и европейские политики, считает эксперт, не заинтересованы в скором завершении конфликта. Мирное соглашение вынудит их объяснять обществу результаты многолетней поддержки Украины.

Миронова также обратила внимание на американские инициативы по территориальным вопросам и возвращению российских энергоресурсов в Европу. Однако, по её мнению, Москва не станет отказываться от принципиальных требований ради символических уступок.

Политолог не ожидает скорого дипломатического прорыва, хотя само восстановление контактов считает положительным сигналом.