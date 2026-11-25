Президент России Владимир Путин провёл официальную церемонию встречи султана Брунея Хассанала Болкиаха, прибывшего в Москву с двухдневным государственным визитом. Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Встреча Путина и султана Брунея в Кремле. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

Болкиах вошёл во дворец через главный вход и поднялся на второй этаж по парадной лестнице. По обеим сторонам неё выстроился почётный караул.

Путин и султан вышли навстречу друг другу с противоположных сторон Георгиевского зала и встретились в центре, где установлены государственные флаги России и Брунея. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего оркестр исполнил гимны двух стран.

Ранее Life.ru рассказывал о программе государственного визита султана Брунея. В частности, в честь высокого гостя Путин даст государственный приём в Грановитой палате Кремля.

Предыдущая встреча Владимира Путина и султана Брунея состоялась 17 июня в Казани на полях саммита Россия — АСЕАН. Тогда российский лидер отметил положительную динамику товарооборота между странами и предложил рассмотреть создание российско-брунейской межправительственной комиссии для развития сотрудничества. Также Путин говорил о перспективах расширения туристических и гуманитарных обменов, которым способствует действующий между странами безвизовый режим сроком на 14 дней.