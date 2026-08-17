Султан Брунея отобрал все титулы у невестки за «неподобающее поведение»

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою 33-летнюю невестку Пенгиран Раабиатул Адавиях королевских титулов. Указ вступил в силу 8 августа, причиной назвали поведение, «неподобающее супруге члена королевской семьи». Информацией делится портал People.com.

Во дворце заявили, что поступки женщины запятнали доброе имя монархии и продемонстрировали неуважение к султану. Что именно произошло, официально не раскрывается. Раабиатул Адавиях с 2015 года замужем за принцем Абдулом Маликом — вторым сыном султана и четвёртым претендентом на престол. Сообщений о разводе или расставании пары не было, что отличает нынешний случай от предыдущих решений монарха о лишении титулов бывших жён после расторжения брака.

У супругов четыре дочери. Решение деда не затронуло их королевские титулы. При этом наследницами престола девочки не являются: действующие правила Брунея допускают к наследованию трона только мужчин. Хассанал Болкиаху 80 лет, Брунеем он правит с 1967 года и сейчас является самым долго находящимся на престоле действующим монархом мира. Одновременно султан занимает пост премьер-министра страны.

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