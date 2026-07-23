«Нам всё равно, что думают другие»: Блогера наказали за рассказы о многожёнстве

Блогер из Алма-Аты привлечён к административной ответственности за ролики о многожёнстве. Об этом рассказал телеканал 24KZ, ссылаясь на городской департамент полиции.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли публикации, где мужчина представлял подобный уклад как приемлемый. Автора цитируют так: «Нам абсолютно всё равно, что о нас думают другие люди». Личность нарушителя установлена — по данным Nur.kz, это Бауыржан Бакытжанулы.

В ведомстве пояснили, что такой контент противоречит законодательству Казахстана и подрывает уважение к семейным ценностям. На нарушителя составили протокол по статье о распространении противоправной информации. После профилактической беседы он сам удалил спорные материалы со своей страницы. Суд назначил мужчине штраф в размере 86,5 тысячи тенге (примерно 14,45 тысячи рублей)

Ранее пользователи активно обсуждали историю его семьи. По словам самого Бауыржана, инициатором необычного союза девять лет назад выступила первая супруга, предложившая мужу взять ещё одну жену. Он отмечал, что в семье воспитываются девять детей.