Президент России Владимир Путин даст государственный приём в честь султана Брунея Хассанала Болкиаха, прибывшего в Москву с государственным визитом. Торжественное мероприятие состоится в Грановитой палате Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, программа визита включает официальную церемонию встречи, представление делегаций двух государств и переговоры в узком и расширенном составах.

После переговоров Владимир Путин и Хассанал Болкиах выступят с заявлениями для представителей СМИ. Также ожидается принятие совместного заявления по итогам встречи.

«Президент России в честь высокого гостя даст государственный приём в Грановитой палате в Кремле», — рассказал Песков журналистам.