Президент России Владимир Путин 25 ноября проведёт переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Монарх прибыл в Россию с государственным визитом, который продлится два дня — 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в Кремле.

Стороны планируют обсудить международную и региональную повестку, а также перспективы развития отношений между двумя странами. Отдельное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества и укреплению связей в сфере культуры и образования.

По итогам встречи Путин и Хассанал Болкиах намерены принять совместную декларацию.

Дипломатические отношения между Россией и Брунеем установили 1 октября 1991 года. В 2026 году страны отмечают 35-летие сотрудничества.