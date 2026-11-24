Путин встретится с султаном Брунея, прибывшим в Россию с госвизитом
Путин с Хассаналом Болкиахом. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 25 ноября проведёт переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Монарх прибыл в Россию с государственным визитом, который продлится два дня — 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в Кремле.
Стороны планируют обсудить международную и региональную повестку, а также перспективы развития отношений между двумя странами. Отдельное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества и укреплению связей в сфере культуры и образования.
По итогам встречи Путин и Хассанал Болкиах намерены принять совместную декларацию.
Дипломатические отношения между Россией и Брунеем установили 1 октября 1991 года. В 2026 году страны отмечают 35-летие сотрудничества.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Армении Мгер Григорян 24 ноября отправился в Москву с двухдневным рабочим визитом. В российской столице Григорян проведёт переговоры с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Кроме того, он примет участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).