Вице-премьер Армении Мгер Григорян 24 ноября отправился в Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В российской столице Григорян проведёт переговоры с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Кроме того, он примет участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Предыдущее заседание Совета ЕЭК состоялось 3 ноября. Тогда представители стран объединения обсудили около 40 вопросов, касающихся торговли, таможенного регулирования и реализации цифровых проектов.

Напомним, 18 ноября министр экономики Армении Геворг Папоян отменил запланированный визит в Москву из-за отсутствия двух участников переговоров по таможенным вопросам. При этом сами консультации решили провести на уровне заместителей министров. А уже 3 декабря в российскую столицу намерен приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян, который рассчитывает лично встретиться с Владимиром Путиным.