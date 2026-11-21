Армения 22 ноября официально объявит о запуске проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. О предстоящем старте сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на технологическом форуме DigiTec 2026 в Ереване.

«Завтра мы официально объявим о запуске проекта TRIPP», — заявил глава правительства во время дискуссии.

Пашинян подчеркнул, что важной частью инициативы станет не только транспортное сообщение, но и энергетическая инфраструктура. В частности, Ереван намерен соединить собственную электросеть с энергосистемами Азербайджана и Турции. При этом республика уже имеет энергетические связи с Ираном и Грузией.

Проект TRIPP, название которого расшифровывается как «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», предусматривает создание транспортной инфраструктуры на территории Армении. Планируется проложить автомобильное и железнодорожное сообщение, которое обеспечит связь основной территории Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Протяжённость армянского участка маршрута составит около 42 километров.

Основой инициативы стали договорённости, достигнутые 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.