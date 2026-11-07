Транспортом и передачей электроэнергии займутся первые две группы по «Маршруту Трампа». США, Армения и Азербайджан запустили работу над этими направлениями в трёхстороннем формате, говорится в совместном заявлении правительств.

Будущий коридор должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией. Проект получил название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», сокращённо TRIPP.

В группы вошли представители властей и технические специалисты трёх стран. Им предстоит разобраться, как подключить будущий коридор к другой инфраструктуре региона. Сроков начала строительства в заявлении не назвали.

Основу проекта заложили в августе 2025 года на встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с Дональдом Трампом в Вашингтоне. В июне 2026 года США и Армения подписали рамочное соглашение. Марко Рубио сделал это 1 июня в Вашингтоне, Арарат Мирзоян — 4 июня в Ереване.

В октябре глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил, какие грузы Ереван намерен ограничить на новом маршруте. По его словам, по коридору нельзя будет перевозить оружие, боеприпасы и опасные химические вещества, а для некоторых категорий товаров потребуется заранее получить разрешение.