Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации соглашения с США по транспортному проекту TRIPP, получившему название «Маршрут Трампа». Документ открывает следующий этап реализации договорённостей между Ереваном, Вашингтоном и Баку, достигнутых при участии американского лидера Дональда Трампа. Проект предполагает создание транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.

О подписании закона сообщила пресс-служба президента Армении. Ранее, 28 октября, соглашение одобрило Национальное собрание республики: за ратификацию проголосовали 63 депутата, против выступили 32 парламентария. Теперь закон прошёл президентскую процедуру подписания.

Сам проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») стал результатом договорённостей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Тогда Дональд Трамп провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию, предусматривающую продвижение мирного урегулирования и развитие транспортных связей в регионе.

Согласно рамочному соглашению, проект должен обеспечить транзитное сообщение через территорию Армении, соединить Азербайджан с Нахичеванью и стать частью более широкой транспортной инфраструктуры между Востоком и Западом. При этом документ предусматривает сохранение суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении над участками, по которым пройдёт маршрут.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о лишении Армении права голоса в ОДКБ из-за многолетней задолженности по членским взносам. Ограничения также затронули возможность назначать армянских представителей на ответственные должности в организации. При этом Ереван продолжает развивать сотрудничество с западными партнёрами, в том числе в рамках масштабного транспортного проекта с США.