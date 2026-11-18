Министр экономики Армении Папоян отменил запланированный визит в Москву
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Министр экономики Армении Геворг Папоян отменил запланированную на 18 ноября поездку в Москву. Причиной стало отсутствие двух других министров, которые в последний момент не смогли принять участие в переговорах по вопросам таможенного регулирования. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.
«В повестке были следующие вопросы: министры должны были собраться для обсуждения вопросов таможенного регулирования. Но двое коллег — министров в последний момент не смогли принять участие, и по этой причине приняли решение отменить визит на уровне министров», — пояснил Папоян.
При этом сама встреча не отменяется. По словам армянского министра, переговоры проведут заместители глав ведомств, которые уже находятся в российской столице. Папоян не уточнил, представители каких именно стран не смогли приехать в Москву.
Примечательно, что решение о командировке министра было принято буквально накануне. 17 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Папояна в Россию для участия в консультациях по торговой политике Евразийского экономического союза и развитию приоритетных отраслей промышленности. Визит должен был продлиться с 18 по 19 ноября.
Ранее Life.ru сообщал о разногласиях между Москвой и Ереваном из-за поставок армянской продукции. В сентябре Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию с жалобой на российские ограничения в отношении сельскохозяйственных товаров. Ереван рассчитывал урегулировать спор с помощью механизмов ЕАЭС. Позднее Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия представили доклад о возможной приостановке членства Армении в объединении. Документ подготовили на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. При этом глава МИД России Сергей Лавров недавно подтвердил, что Армения не подавала официальных заявок на выход из ЕАЭС.
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