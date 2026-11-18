Министр экономики Армении Геворг Папоян отменил запланированную на 18 ноября поездку в Москву. Причиной стало отсутствие двух других министров, которые в последний момент не смогли принять участие в переговорах по вопросам таможенного регулирования. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

«В повестке были следующие вопросы: министры должны были собраться для обсуждения вопросов таможенного регулирования. Но двое коллег — министров в последний момент не смогли принять участие, и по этой причине приняли решение отменить визит на уровне министров», — пояснил Папоян.

При этом сама встреча не отменяется. По словам армянского министра, переговоры проведут заместители глав ведомств, которые уже находятся в российской столице. Папоян не уточнил, представители каких именно стран не смогли приехать в Москву.

Примечательно, что решение о командировке министра было принято буквально накануне. 17 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Папояна в Россию для участия в консультациях по торговой политике Евразийского экономического союза и развитию приоритетных отраслей промышленности. Визит должен был продлиться с 18 по 19 ноября.