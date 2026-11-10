Армения не направляла официальных заявок на выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

«Заявка такая [на выход Армении из ОДКБ] не поступала, как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза», — подчеркнул глава российского МИД.

При этом 5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интересы страны в отношении ОДКБ исчерпаны. Он также допустил подачу заявки на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Несмотря на курс на европейскую интеграцию, Ереван пока сохраняет членство в ЕАЭС. Вопрос дальнейшего участия Армении в ОДКБ может обсуждаться на саммите организации в Москве 11 ноября.