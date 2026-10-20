Россия и три страны ЕАЭС рассмотрели возможность отстранения Армении

Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия могут рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в совместном докладе четырёх стран, опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно документу, речь идёт о приостановлении действия договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и других соглашений объединения в отношении республики. Такая мера может действовать до проведения в Армении референдума, на котором граждане должны будут выбрать между сохранением членства в союзе и присоединением к Евросоюзу. Авторы доклада ссылаются на нормы международного права, в том числе Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года.

Ранее Life.ru сообщал о планах Армении подать официальную заявку на вступление в ЕС. В августе премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале подготовки соответствующего обращения. В 2025 году в стране уже вступил в силу закон о запуске процесса евроинтеграции, однако сам документ не является заявкой на членство. После её подачи Еревану ещё предстоит получить статус кандидата, а окончательное решение потребует согласия государств Евросоюза и одобрения армянских граждан. При этом Пашинян признавал невозможность одновременного участия в двух объединениях. Несмотря на это, власти республики намерены продолжать работу в ЕАЭС до момента, когда потребуется сделать окончательный выбор.